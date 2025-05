Kvůli silnému větru se dnes nerozjel horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli lanovkáři na webu. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Kvůli špatnému počasí SkiResort Černá hora - Pec zrušil na dnešek plánovanou celodenní akci pro děti Pohádkový les. Měla se konat u horní stanice kabinkové lanovky z Janských Lázní na Černou horu.

Teplota na 1603 metrů vysoké Sněžce, jejíž podnebí je v Krkonoších výjimečné, se dnes dopoledne pohybovala půl stupně pod bodem mrazu. Pocitová teplota byla kvůli silnému větru kolem minus deseti stupňů.

Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem byl dnes ráno vítr výrazně slabší, v nárazech dosahoval rychlosti do 40 kilometrů v hodině. Na Luční boudě byla ráno podle dat Horské služby Krkonoše teplota na nule a v jejím okolí leželo asi sedm centimetrů sněhu.

Když horní úsek lanovky na Sněžku nejezdí, mohou se lidé z mezistanice na Růžové hoře vydat na Sněžku pěšky. Trasa měří 2,5 kilometru. Na hřebeny ve východních Krkonoších se dnes lidé dostanou také lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Velké Úpy na Portášky a ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.

Meteorologové pro Krkonoše dnes předpovídají déšť se sněhem nebo sněžení. Vítr by mohl večer zeslábnout. V neděli by měl být na horách občasný déšť, v polohách nad 1100 metrů nad mořem by mohlo sněžit.

Video Video se připravuje ... Turista na elektrickém kola vyjel na Sněžku přes zákazy i varování (2024) Facebook/Agnieszka Gajdanowicz