Nedělní bouřky mají být velmi silné, výstraha platí pro celou Českou republiku. Doprovodí je nárazový vítr, přívalové srážky i kroupy. Bouřkové počasí zřejmě vydrží i začátkem příštího týdne. Výstraha platí od 14:00 až do 23:00.

V neděli očekávají meteorologové silné, ojediněle i velmi silné bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a většími kroupami kolem tří centimetrů. Objevit se mohou i přívalové srážky kolem 30 milimetrů. „Silné až velmi silné bouřky se pravděpodobně vyskytnou i v pondělí 2. června, a to zejména na východě a jihovýchodě ČR,“ dodal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha i na pondělí

S víkendem bouřky neskončí. Podle nové výstrahy budou Česko trápit i v pondělí odpoledne a večer, a to na většině území. Silnější budou zřejmě na jihovýchodě republiky. "V severozápadní polovině území budou bouřky spíše izolované a jen silné s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů a kroupami do dvou centimetrů. V jihovýchodní polovině území budou bouřky pravděpodobně zejména ve večerních hodinách organizovanější a až velmi silné se silnými nárazy větru kolem 90 km/h, většími kroupami (kolem tří centimetrů) a intenzivními srážkami kolem 40 milimetrů za krátkou dobu," uvedl ČHMÚ.

Bahno a kroupy zavalily Dalešice

Bouřky, které bičovaly Česko v sobotu, byly místy velmi silné. přinesly vichr, přívalové deště i kroupy. Bahno s kroupami zaplavilo část Dalešic u Jablonce nad Nisou. Starostka obce Hana Vélová odhadla, že zasaženo je 20 až 30 domů.

Následky bouřek v Dalešicích u Jablonce nad Nisou. Autor: Síť X HZS Libereckého kraje

„Přišel prudký déšť a kroupy tak asi dvoucentimetrové. Prohnalo se to vesnicí. A pole, jak jsou nad námi, tak to splavilo, protože tam není nic vzrostlého. Takže to splavilo hlínu a prohnalo se to středem obce. Někde to posunulo i auta a zanesené jsou i rybníky pod Dalešicemi,“ řekla ČTK starostka.

Bahno pomáhali místním odstraňovat hasiči. „Zasahovali jsme po celém kraji. Bylo to půl na půl, co se týče čerpání vody a odstraňování popadaných stromů,“ řekla ČTK zastupující mluvčí krajských hasičů Monika Tóthová.

Bouřky se prohnaly i Královéhradeckým krajem, lámaly stromy, místy způsobily problémy v dopravě. Voda z přívalového deště se dostala do několika domů. Hasiči měli mezi 16:00 až 17:00 v souvislosti s počasím okolo 20 výjezdů. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl. Nejvíce výjezdů v kraji měli hasiči na Jičínsku a Královéhradecku. Nikdo nebyl zraněn.

„Bylo to rychlé. Jednalo se především o popadané stromy a větve na komunikace a chodníky. Ve třech případech jsme řešili čerpání zatopených sklepů, dva byly v Hořicích na Jičínsku a jeden ve Všestarech na Hradecku. Všechny události jsou bez zranění,“ řekl ČTK Mencl.

Namažme se dvakrát

Ochranným krémem s UV filtrem by se lidé měli namazat dříve, než se vystaví slunečnímu záření, protože krém nezačne působit hned. Vhodné je aplikovat dvě vrstvy, aby byla ochrana dostatečná. Kromě obličeje a dekoltu by si lidé měli krémem ošetřit také uši nebo rty, upozornila kožní lékařka Nina Benáková.

Nadměrné vystavení UV záření ze slunce může vést k rakovině kůže. Některý z kožních nádorů lékaři zachytí u 30 000 lidí za rok, zhoubných melanomů je asi desetina. Rakovině kůže podlehne 400 až 500 lidí každý rok. Podle lékařky není dobré spoléhat na to, že je venku pod mrakem nebo že jste ve vodě. Sluneční záření proniká, byť méně, i přes tyto clony.

Jak bude

Neděle: V noci 10 až 14 °C, přes den 24 až 30 °C

Pondělí: V noci 12 až 14 °C, přes den 21 až 28 °C

Úterý: V noci 10 až 15 °C, přes den 20 až 25 °C

