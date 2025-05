Bouřky dorazily kolem poledne, nejprve se objevily podél Krušných hor. „V dalších hodinách se vyskytnou patrně i více ve středních oblastech Čech. Izolovanější bouřky se mohou vyskytnout i jinde – třeba v Pošumaví – ale zde je prozatím méně vlhkosti a energie. Bouřek bude dnes plošně relativně málo, ale s potenciálem vyšších nárazů větru (i možných tzv. downburstů – propadů studeného vzduchu s nárazy větru) a menších krup,“ uvedli meteorologové s tím, že večer by měly bouřky ustávat.

V platné výstraze varují, že kroupy mohou dosahovat až dvou cenimetrů a boukřy provází nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Lokálně může spadnout až 30 litrů vody na metr čtvereční.

Vytopené domy

Bahno s kroupami zaplavilo část Dalešic u Jablonce nad Nisou. Starostka obce Hana Vélová odhadla, že zasaženo je 20 až 30 domů. Hasiči mají na místě devět jednotek, vodu odčerpávají.

„Přišel prudký déšť a kroupy tak asi dvoucentimetrové. Prohnalo se to vesnicí. A pole, jak jsou nad námi, tak to splavilo, protože tam není nic vzrostlého. Takže to splavilo hlínu a prohnalo se to středem obce. Někde to posunulo i auta a zanesené jsou i rybníky pod Dalešicemi,“ řekla ČTK starostka.

Bahno pomáhají místním odstraňovat hasiči. „V některých případech čerpáme ze sklepů a někde máme hlášeno, že se bahno a kroupy dostaly i do obytných částí domů,“ řekla ČTK krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová ČTK. Bahno je i na některých silnicích či zahradách u domů.

Bouřky se prohnaly i Královéhradeckým krajem, lámaly stromy, místy způsobily problémy v dopravě. Voda z přívalového deště se dostala do několika domů. Hasiči měli mezi 16:00 až 17:00 v souvislosti s počasím okolo 20 výjezdů. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl. Nejvíce výjezdů v kraji měli hasiči na Jičínsku a Královéhradecku. Nikdo nebyl zraněn.

„Bylo to rychlé. Jednalo se především o popadané stromy a větve na komunikace a chodníky. Ve třech případech jsme řešili čerpání zatopených sklepů, dva byly v Hořicích na Jičínsku a jeden ve Všestarech na Hradecku. Všechny události jsou bez zranění,“ řekl ČTK Mencl.

Ještě silnější v neděli

A podle nové výstrahy hrozí bouřky i v neděli, a mají být ještě silnější. Po oba víkendové dny je doprovodí nárazový vítr, přívalové srážky i kroupy. Bouřkové počasí zřejmě vydrží i začátkem příštího týdne.

V neděli očekávají meteorologové silné, ojediněle i velmi silné bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a většími kroupami kolem tří centimetrů. Objevit se mohou i přívalové srážky kolem 30 milimetrů. „Silné až velmi silné bouřky se pravděpodobně vyskytnou i v pondělí 2. června, a to zejména na východě a jihovýchodě ČR,“ dodal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Namažme se dvakrát

Ochranným krémem s UV filtrem by se lidé měli namazat dříve, než se vystaví slunečnímu záření, protože krém nezačne působit hned. Vhodné je aplikovat dvě vrstvy, aby byla ochrana dostatečná. Kromě obličeje a dekoltu by si lidé měli krémem ošetřit také uši nebo rty, upozornila kožní lékařka Nina Benáková.

Nadměrné vystavení UV záření ze slunce může vést k rakovině kůže. Některý z kožních nádorů lékaři zachytí u 30 000 lidí za rok, zhoubných melanomů je asi desetina. Rakovině kůže podlehne 400 až 500 lidí každý rok. Podle lékařky není dobré spoléhat na to, že je venku pod mrakem nebo že jste ve vodě. Sluneční záření proniká, byť méně, i přes tyto clony.

Jak bude

Sobota: V noci 9 až 13 °C, přes den 24 až 30 °C

Neděle: V noci 10 až 14 °C, přes den 24 až 30 °C

Pondělí: V noci 12 až 14 °C, přes den 21 až 28 °C

Úterý: V noci 10 až 15 °C, přes den 20 až 25 °C

