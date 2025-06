Teploty se v příštím týdnu opět vyšplhají vysoko nad 30 stupňů Celsia. Obzvláště teplý den meteorologové očekávají ve čtvrtek, kdy teploty mohou dosáhnout až 37 stupňů. Ke konci týdne přijdou přeháňky a bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Tropickou noc, kdy rtuť nespadne pod 20 °C, už na včerejšek zaznamenalo devět stanic. Nejtepleji, 21,6 °C, bylo v Teplicích, v Ústí nad Labem pak 21,2 °C a v Javorníku jen o desetinku méně. Meteorologové zpřísňují výstrahu. Dnes na jihu Moravy se vzduch rozpálí až na 32 °C.

V polovině týdne by měly teploty překročit hranici 34 stupňů. „Tropy budou panovat do pátku. Nejvyšší teploty naměříme zřejmě ve čtvrtek, a to až 37 stupňů,“ předpovídá meteoroložka Dagmar Honsová. Koncem týdne dorazí nejprve bouřky, které by měly být místy silné až pekelně, po nich by mohlo i hezky zahrádkářsky zapršet. O víkendu by rtuť teploměru měla klesnout až o patnáct stupňů.

Supertropy

Nejteplejší den od začátku roku zažilo Česko minulý čtvrtek. Tzv. supertropický den, tedy 35 °C a více, naměřilo šest stanic měřících alespoň 30 let. Nejvyšší teplota na našem území byla naměřena 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, a to 40,4 °C.

„Spolu s tím během pondělí (dneška) a úterý očekáváme zejména ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů,“ uvedl ČHMÚ. Lidé by ve zmíněných regionech podle něj proto neměli rozdělávat oheň zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

Upozornění před nebezpečím požárů nyní hrozí do půlnoci na středu pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj, východní okresy Plzeňského kraje a západ Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Jak bude další dny?

V pondělí bude převládat jasná až polojasná obloha. Nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 °C.

Jasno nebo skoro jasno bude v úterý, kdy přes den teploty vyšplhají k 28 až 32 °C.

Ve středu bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C.

Jasná až polojasná obloha bude převládat ve čtvrtek. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména v Čechách místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 33 až 37 °C. Bude foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. V Čechách během bouřek přechodně zesílí.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 33 až 37 °C. Bude foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. V Čechách během bouřek přechodně zesílí. V pátek a o víkendu meteorologové předpokládají oblačnou až zataženou oblohu. Na většině území se objeví přeháňky nebo déšť, místy také bouřky. Postupně bude ubývat srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou k 21 až 17 °C, postupně až k 12 °C. Nejvyšší denní teploty v pátek vystoupají na 26 až 31 °C, na východě až na 34 °C. V dalších dnech se budou pohybovat mezi 23 a 28 °C.

Video Video se připravuje ... Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal