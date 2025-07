Počasí v Česku bude v tomto týdnu jako na houpačce. Ještě v úterý vystoupají v některých částech teploty k tropickým 30 stupňům, pak přijde ochlazení, které potrvá až do víkendu. Týden doprovodí přeháňky. Vyplývá to z týdenní předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Také v úterý ojediněle zaprší, k večeru mohou opět přijít bouřky se silnějším větrem. Teploty se místy ještě udrží kolem 30 stupňů, na západě bude 24 stupňů Celsia.

Od středy teploty klesnou na 20 až 25 stupňů Celsia. Ve čtvrtek se ochladí ještě výrazněji. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů, na jihu Moravy o dva stupně výš. Na většině území bude navíc oblačno až zataženo s přeháňkami.

Podobný průběh počasí předpokládají meteorologové i pro poslední pracovní den nadcházejícího týdne s tím, že na severovýchodě země bude jen kolem 18 stupňů Celsia.

O víkendu začnou teploty opět stoupat. V sobotu se krátce vyčasí na jasno až polojasno, ačkoli meteorologové i v tento den očekávají přechodně oblačno s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se mohou dostat na 24 až 29 stupňů. V neděli se sice obloha znovu zatáhne, ale maximální teploty vzrostou na 27 až 32 stupňů. Bude pršet a místy se mohou vyskytnout také bouřky.

Teploty se budou v nejbližších čtyřech týdnech - ode dneška do 10. srpna - pohybovat zřejmě kolem dlouhodobého průměru pro toto období. Vyplývá to z dnes zveřejněného měsíčního výhledu počasí ČHMÚ. Teploty ale budou asi podobně jako v předchozích týdnech kolísat. „V následujícím týdnu panuje poměrně značná nejistota, nicméně z pohledu dlouhodobé předpovědi se zdá, že tento týden by měl být z následujícího měsíčního období nejteplejší. V dalším období se vrací trend spíše k průměrnému, nebo chladnějšímu rázu počasí s větší mírnou nejistoty k možnému oteplení až v závěru předpovědi,“ uvedli meteorologové. I objem srážek bude zřejmě celkově odpovídat dlouhodobému průměru, ale nejbližší dva týdny budou na srážky bohatší.

