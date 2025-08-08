Zatímco dnes tropický den zažijí zřejmě jen na jižní Moravě, v sobotu to bude na většině území Čech, Moravy a Slezska.
„V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, před kterou ale ještě stihnou teploty vyšplhat vysoko,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty by měly být od 26 do 31 stupňů, na Moravě podle aktuální předpovědi může místy teploměr ukázat i 35 stupňů. V pondělí se přechodně mírně ochladí, teploty mají zůstat pod 30 stupňů, poté se znovu vrátí k tropickým hodnotám.
Pršet bude v příštích dnech jen málo, meteorologové čekají jen ojediněle přeháňky a bouřky, pravděpodobněji na jihu a východě republiky.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Předpověď na sobotu
Opět bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty poklesnou na 16 až 12 °C, v údolích ojediněle až 9 °C. Nejvyšší denní teploty očekáváme 29 až 33 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Předpověď na neděli
Jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mohou klesnout na 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, během dne místy mírný severní 2 až 5 m/s.
Výhled počasí
Tropické počasí má pokračovat i na začátku příštího týdne, obloha bude opět jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty se očekávájí 27 až 31 °C, postupně se budou zvyšovat až na 33 °C.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal
