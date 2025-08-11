Tropické počasí z víkendu bude tento týden pokračovat. Teploty se dokonce ještě zvýší, v druhé polovině týdne se mohou vyšplhat až na velmi vysokých 37 stupňů Celsia. A déšť? Toho se nedočkáme, až později dorazí bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Tropické teploty na začátku týdne nakrátko ustoupí. Dnes se vyšplhají maximálně k 28 stupňům Celsia, na severu a východě území bude kolem 23 stupňů Celsia. Třeba v Šumperku, Náchodě nebo v Liberci tak teploty nedosáhnou ani na letní hodnoty, které se počítají od hranice 25 stupňů. „Na obloze nám to ale vynahradí Slunce, bude totiž většinou zcela jasno,“ uvedli meteorologové.
Rána budou v první polovině týdne poměrně chladná. Dnes v údolích na severu Čech klesla teplota i k šesti stupňům Celsia, v úterý budou ranní teploty místy kolem sedmi stupňů, ve středu devět stupňů Celsia.
Denní teploty v průběhu týdne postupně porostou. V úterý se vyhoupnou na 26 až 31 stupňů, ve středu budou maxima atakovat 34 stupňů Celsia. Nejteplejšími dny týdne pak bude čtvrtek a zejména pátek, kdy se vrátí tropické teploty. Čtvrteční nejvyšší teploty se podle meteorologů v nížinách zastaví na hodnotě 36 stupňů Celsia. V pátek bude dokonce ještě tepleji a v nížinách, především na jižní Moravě a v Polabí, teploměry ukážou až 37 stupňů Celsia.
Od pátku se zároveň začnou objevovat první přeháňky nebo bouřky. Významná změna počasí pak přijde o víkendu, kdy by se mělo začít ochlazovat. „Přesné načasování studené fronty v sobotu ještě ale není zcela jasné a na tom samozřejmě budou záviset nejen teploty, ale i případné bouřky a přeháňky. To ještě budeme upřesňovat,“ doplnili meteorologové.
Jak bude v dalších dnech?
- V pondělí bude jasno či skoro jasno. Zatímco noc očekávají meteorologové relativně chladnou, bude 8 až 12 stupňů, v údolích 6 stupňů, přes den teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia. Podobné to bude v úterý, jen se teploty mohou dostat až na 31 stupňů Celsia.
- Od středy se bude dál oteplovat, opět bude jasno a teploty porostou až na 29 až 34 stupňů Celsia. A ve čtvrtek se ještě oteplí s tím, že v nížinách podle ČHMÚ může být až 37 stupňů Celsia.
- Na konci týdne pak mohou dorazit přeháňky a bouřky, vysoké teploty mezi 30 a 35 stupni Celsia, v nížinách až 37 stupňů Celsia, nicméně vydrží.
