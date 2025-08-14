Na některých místech v Česku byla dnes tropická noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Kolem 22 stupňů bylo dnes ráno v Seči v Pardubickém kraji a na stanici Dyleň v Karlovarském kraji. Tropická noc byla také v Praze, uvedl dnes ČHMÚ na síti X.
V nadcházejících dvou dnech bude odpoledne přes 31 stupňů, přičemž na většině území Čech a v nižších polohách Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, na Novojičínsku, Ostravsku nebo Karvinsku se dostanou minimálně o tři stupně výše. Místy se mohou podle předpovědi dostat až na 37 stupňů.
„V sobotu se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 stupňů Celsia čekáme odpoledne pouze na jižní a střední Moravě,“ doplnili meteorologové.
Dnes bude většinou jasné slunečné počasí s teplotami mezi 31 a 35 stupni. V nížinách Čech může být výjimečně až 37 stupňů. Podobně bude také v pátek, kdy se teploty mohou vyšplhat až ke 38 stupňům. Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, také platí až do soboty výstraha meteorologů. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
Ochlazení od soboty
V sobotu bude polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Noční teploty ještě zůstanou mezi 21 a 17 stupni. Přes den teploměr ukáže mezi 25 a 30 stupni, na jihovýchodě země může být 32 stupňů.
V neděli se vrátí převážně jasná obloha. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, denní se budou držet mezi 21 a 26 stupni. Na jihovýchodě může být opět asi o dva stupně tepleji.
Podobné počasí meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne.
Experti: Nejlepší je voda a minerálka
Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je třeba během veder myslet na správnou hydrataci. Nejvhodnější je podle nich střídat čistou vodu s minerálkou, pít slabý neslazený čaj nebo džus ředěný vodou.
„Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let věku, děti do čtyř let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy a dlouhodobě nemocní. Zajímejme se, zda jsou naši blízcí v pořádku,“ napsali zástupci SZÚ.
Potřeba tekutin závisí podle odborníků na tělesné hmotnosti, věku, pohlaví, složení a množství stravy, tělesné aktivitě a teplotě či vlhkosti vzduchu. Menší potřebu mohou mít podle brožury na webu SZÚ lidé se sedavým zaměstnáním, kteří konzumují hlavně vařená jídla z obilovin či zeleniny s nízkým obsahem soli, naopak víc bude potřebovat sportovec, člověk intenzivně fyzicky pracující nebo jí hodně sladká či slaná jídla.
Děti a senioři nemají včasný pocit žízně, proto je třeba je k dostatečnému pití pobízet. „Dobrým indikátorem může být barva moči, která by měla být světle žlutá. Čím tmavší moč, tím větší je vaše dehydratace,“ uvedli.