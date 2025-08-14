„Dnešní den patří k těm velmi teplým,“ uvedl ČHMÚ. Hodnota z plzeňské Mikulky se nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných 30 let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde dnešních 35,4 stupně Celsia překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.
Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další dnešní nové rekordy 34,6 stupně Celsia ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic. Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou dnešní nová maxima také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.
V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů. „Teplo bude i na horách v 1000 metrech kolem 26 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Upozornil, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.
Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.
Experti: Nejlepší je voda a minerálka
Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je třeba během veder myslet na správnou hydrataci. Nejvhodnější je podle nich střídat čistou vodu s minerálkou, pít slabý neslazený čaj nebo džus ředěný vodou.
„Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let věku, děti do čtyř let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy a dlouhodobě nemocní. Zajímejme se, zda jsou naši blízcí v pořádku,“ napsali zástupci SZÚ.
Potřeba tekutin závisí podle odborníků na tělesné hmotnosti, věku, pohlaví, složení a množství stravy, tělesné aktivitě a teplotě či vlhkosti vzduchu. Menší potřebu mohou mít podle brožury na webu SZÚ lidé se sedavým zaměstnáním, kteří konzumují hlavně vařená jídla z obilovin či zeleniny s nízkým obsahem soli, naopak víc bude potřebovat sportovec, člověk intenzivně fyzicky pracující nebo jí hodně sladká či slaná jídla.
Děti a senioři nemají včasný pocit žízně, proto je třeba je k dostatečnému pití pobízet. „Dobrým indikátorem může být barva moči, která by měla být světle žlutá. Čím tmavší moč, tím větší je vaše dehydratace,“ uvedli.