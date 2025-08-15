„V přílivu velmi teplého vzduchu očekáváme ještě dnes, v pátek 15. srpna na celém území ČR teploty vzduchu přes 31 stupňů Celsia. Zejména ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu se pak začne od západu ochlazovat, teploty přes 31 stupňů očekávají meteorologové už jen na jižní a střední Moravě. Pomalu postupující bouřky se ojediněle mohou vyskytnout na jihu Česka. Výstraha meteorologů platí v sobotu pro celý Jihočeský kraj a část Plzeňského kraje od 10:00 a téměř pro celý Jihomoravský kraj a část Zlínského kraje od 14:00, varování potrvá do večerních 22:00. V opakovaných bouřkách může podle meteorologů napršet i více než 40 milimetrů.
Kvůli horkému počasí a suchu vydali meteorologové také výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Do nedělního večera platí pro Prahu a téměř celý Středočeský a Ústecký kraj.
Dál také přetrvává kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu smogová situace v Praze a Středočeském a Ústeckém kraji.
Ve čtvrtek v Česku padly teplotní rekordy na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku.
