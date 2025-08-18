První polovina tohoto týdne bude v Česku slunečná a postupně se oteplí. Ve středu mohou nejvyšší odpolední teploty přesáhnout 30 °C. Čtvrtek přinese ochlazení a přechodně déšť, ojediněle i bouřky. Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 °C. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ode dneška do středy bude v Česku převažovat jasná či polojasná obloha. Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše, za kterou bude proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. To se projeví v rostoucích teplotách. Zatímco dnes budou odpolední maxima mezi 22 až 26 stupni, v úterý to bude o dva stupně více.
Chladná rána
Ve středu pak mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia. „Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod deset stupňů Celsia,“ upozornili meteorologové na facebooku.
Ve čtvrtek se počasí změní. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku mohou být srážky i trvalejší. Nejvyšší denní teploty klesnou v porovnání se středou přibližně o pět stupňů.
„Od pátku a na víkend by mělo opět převládnout docela slunečné počasí jen s malou možností deště,“ uvedli meteorologové. Tropické teploty z poloviny týdne už se ale nevrátí, odpolední maxima budou v sobotu a v neděli nejčastěji kolem 22 °C.
Dva pásy bouřek
Víkendové bouřky šly přes republiku ve dvou pásech. „Jeden zhruba od Tachova po Hradec Králové, druhý zahrnul většinu Šumavy, Českobudějovicko,“ vyjmenovávali odborníci Českého hydrometeorologického ústavu.
Vůbec nejhůř skončila obec Uhliště na Plzeňsku, kde přívalový déšť zaplavil několik zahrad a voda se valila kolem domů. Na Třebíčsku i Šumavě zase řádilo krupobití, zato třeba v Přáslavicích u Olomouce nespadla ani kapka, naopak naměřili přes 31 °C.
Jak bude?
- Dnes: Jasno až polojasno. Den 16 až 26 °C.
- Zítra: Polojasno. Noc 5 až 11, den 24 až 29 °C.
- Středa: Polojasno, přeháňky. Noc 7 až 13, den 26 až 31 °C.
- Čtvrtek: Oblačno, déšť i bouřky. Noc 12 až 18, den 20 až 25 °C.
- Pátek: Oblačno. Noc 7 až 14, den 20 až 24 °C.
- Sobota až pondělí: Jasno až polojasno, přechodně oblačno. Noc 11 až 6 °C, den 19 až 24 °C.
