Meteorologové na čtvrtek hlásí oblačno až zataženo, od jihu postupně místy přeháňky nebo déšť, na jihovýchodě přechodně i vydatnější, ojediněle bouřky.
Dobrá zpráva pro houbaře
Teploty tak opět budou klesat směrem dolů, ale jsou však i dobré zprávy, třeba pro houbaře. Sérii tropických dní totiž podhoubí přežilo a nyní rostou hřiby i masáky.
„Po vlně horkých dnů jsem se vrátil se slušným úlovkem. Je to docela překvapení,“ řekl Blesku zkušený houbař a čtenář pan Jiří. Na Kutnohorsku postupně naplnil tři košíky hřiby. Houby rostou i navzdory tomu, že rozdíly mezi teplotami ve dne a v noci jsou propastné. Během noci totiž je v průměru méně než deset stupňů. Na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách dokonce tento týden slabě mrzlo.
Jak bude?
- DNES: oblačno až zataženo, od jihu místy přeháňky nebo déšť, na jihovýchodě přechodně i vydatnější, ojediněle bouřky. Noc 18 až 14 °C, na severu až 11 °C, den 20 až 25 °C.
- PÁTEK: polojasno, ojediněle přeháňky. Noc 11 až 16 °C, na západ a severu kolem 8°C, den 19 až 24 °C.
- SOBOTA: proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky. Noc 5 až 10 °C, den 17 až 22 °C.
- NEDĚLE: polojasno, ojediněle přeháňky. Noc 5 až 10 °C, den 19 až 24 °C.
