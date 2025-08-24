„Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes nejčastěji mezi šest a dva stupně Celsia, jen na pár místech bylo tepleji. Nejvyšší teploty zůstaly v centru Prahy, na jihu Moravy a pak na Javornicku a Osoblažsku. V těchto místech se pohybovaly kolem sedmi stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Naopak nejchladněji bylo podle něj v typických horských mrazových lokalitách.
Minus čtyři stupně byly v Březniku a také v Jelení v Krušných horách. Velmi chladno bylo na Šumavě. Nejchladněji bylo u šumavské Kvildy, kde naměřili minus 2,4 stupně Celsia, ta ale rekordní není. Historické minimum překonala například Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo 0,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 1999 měl hodnotu tři stupně Celsia. V Táboře překonali 61 let staré minimum 4,4 stupně Celsia, když dnes ráno naměřili 2,7 stupně Celsia.
Skutečný dlouhodobý rekord má Deštné v Orlických horách, kde dnešních minus 0,4 stupně Celsia překonalo i minimum za celý srpen z roku 1987. Nové srpnové minimum hlásí například také Dyjákovice na Znojemsku s 5,5 stupně Celsia, Temelín na Českobudějovicku se 4,7 stupně, Velichovky na Náchodsku s 3,5 stupně, Liberec s 1,1 stupně a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku s 0,7 stupně Celsia.
„Pondělní ráno bude pravděpodobně taky chladné,“ uvedl ČHMÚ. Očekává teploty nejčastěji mezi osmi a třemi stupni Celsia a ojediněle opět i přízemní mrazíky.
