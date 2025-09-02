V úterý předpovídá ČHMÚ pro východ Česka ještě teploty až 28 stupňů, ale na západě se maximální denní teplota propadne možná až na 17 stupňů.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
„V noci na dnešek teploty vzduchu klesly většinou na 17 až 12 °C. Dnes nás čeká počasí s velkou oblačností, v Čechách, během dne od západu i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami. Na východě a severovýchodě bude zpočátku slunečno. Teploty vzduchu vystoupí na 17 až 22 °C, na Moravě a ve Slezsku na 22 až 27 °C,“ uvedli meteorologové na Facebooku.
Obloha se zatáhne a od západu začne postupovat přes Česko déšť s příležitostnými bouřkami.
Ve středu se potom asi ochladí i na východě, takže v celé zemi bude 20 až 25 stupňů. Bude oblačno až polojasno s deštěm, ale postupně bude pršení ustávat.
Od čtvrtka až do konce týdne pak bude podle předpovědi 22 až 27 stupňů. Bude jasno až polojasno a ojediněle se budou dál objevovat přeháňky, případně i bouřky.
„V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou. Jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem,“ uvedl ČHMÚ na X.
Jak bude?
- Úterý: Oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Na východě zpočátku polojasno, ojediněle mlhy a srážky až odpoledne. V Čechách k večeru od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Noc 17 až 13 °C, den 17 až 22 °C; na Moravě a ve Slezsku 22 až 27 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 19 °C.
- Středa: V Čechách oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a ráno místy mlhy. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku až zataženo, na východě místy občasný déšť. Od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noc 16 až 12 °C, na západě Čech kolem 10 °C. Den 20 až 25 °C.
- Čtvrtek: Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Večer na západě přibývání oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noc 13 až 9 °C. Den 24 až 28 °C.
- Pátek: Polojasno až oblačno, od západu až zataženo, v Čechách na většině území, jinde místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noc 16 až 12 °C. Den - v Čechách 19 až 23 °C, na Moravě a ve Slezsku 23 až 27 °C.
- Sobota: Polojasno až jasno, zpočátku místy oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přeháňky. Noc 15 až 11 °C, na západě až 9 °C. Den 20 až 25 °C.
- Neděle až úterý: Polojasno až jasno. V závěru období od západu přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky. Noc 15 až 10 °C. Den 21 až 25 °C, postupně 24 až 28 °C.
Šéf českých meteorologů po návratu z Japonska: Proč umí místní s takovou přesností předpovědět tsunami? Bára Holá