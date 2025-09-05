V pátek se oblačnost vyskytne už v noci, od západu se objeví déšť, ojediněle i bouřky. Přes den pak oblačno a zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, které se opět zintenzivní večer. Teploty v Čechách a na západě Moravy 17 až 23 stupňů, na zbytku území 24 až 28 stupňů Celsia.

I sobota bude převážně zatažená, zpočátku se v Čechách místy mohou objevit i mlhy. Oblačno a přeháňky přes den nejdříve na západě a jihozápadě Čech, posléze na celém území. Vyjasní se postupně večer. Denní teploty mezi 18 a 23 stupni Celsia.

V neděli bude jasno až polojasno, takže se dočkáme slunce, byť ráno mohou být mlhy a noc bude chladná – při uklidnění větru může být až 5 stupňů Celsia. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia.

