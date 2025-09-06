„Srážkové pásmo plošnějšího a trvalejšího deště začíná od jihozápadu vstupovat nad naše území,“ uvedli v pátek meteorologové s tím, že pršet bude hlavně v Čechách.
A skutečně, jihozápad Čech zasáhly místy i poměrně intenzivní srážky. Meteorologové očekávali plošně mezi 10 mm a 20 mm srážek a lokálně i víc. „Srážky se budou přesouvat směrem k severovýchodu,“ upozornili s tím, že na Moravě a ve Slezsku očekávají srážky hlavně v průběhu soboty.
Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek. Vydatný déšť zaznamenali meteorologové také v Brdech či na západě Vysočiny.
Někde ještě pršelo i ráno, ale během dne bude déšť zvolna ustávat a obloha se vyjasní. Hlavně v Čechách bude dnešek i docela slunečný, nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes uvedl na síti X.
„Na většině území spadlo za posledních 24 hodin většinou mezi pěti a 30 milimetry, byla ale místa, kde spadlo i více. Zejména v oblastech Prahy, Brd a obecně středních částí Čech a západní Vysočiny jsme zaznamenali i přes 30 milimetrů, v Praze na řadě míst i kolem 50 milimetrů - stanice Praha-Břevnov má zatím necelých 60 mm srážek a stále zde prší,“ konstatovali kolem 7:30 meteorologové. Například stanice Nusle Botič ráno krátkodobě překročila první povodňový stupeň. Před 08:00 hydrologická služba ČHMÚ žádné povodňové stupně neevidovala.
Na sobotu hlásili meteorologové v Čechách k ránu místy mlhy a přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, ojediněle přeháňky. Na severu a východě zpočátku až zataženo a doznívání srážek, k večeru vyjasňování. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v jihozápadní polovině Čech 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C.
Jak bude další dny?
- Neděle ... Polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy a na severovýchodě nízká oblačnost. Noc 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Den 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C.
- Pondělí ... Většinou polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Noc 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C. Den 23 až 27 °C.
- Úterý ... Jasno až polojasno. Během dne v Čechách od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo déšť. Noc 15 až 11 °C, v údolích ojediněle až 9 °C. Den 26 až 30 °C, na západě kolem 24 °C.
- Středa ... Zataženo až oblačno, ojediněle, od západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Na východě zpočátku polojasno. Noc 17 až 13 °C. Den 21 až 25 °C, na západě kolem 19 °C, na východě kolem 27 °C.
- Čtvrtek až sobota ... Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Uprostřed období od západu přechodně polojasno. Noc 16 až 12 °C, uprostřed období při zmenšené oblačnosti až 10 °C. Den 20 až 25 °C.
