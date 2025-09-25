Ve čtvrtek většinu území Česka čeká probuzení do deštivého rána. Přes den by mělo být převážně zataženo, k večeru však bude od jihozápadu postupně ubývat srážek. Přes noc teplota klesne až k 10 až 5 °C. Denní teplotní maxima se budou pohybovat v rozmezí 7 až 12 °C, v Krušných horách okolo 4 °C. Čerstvý vítr o rychlosti 4–9 m/s v nárazech dosáhne rychlosti 15 m/s a na severovýchodě a na horách 22–25 m/s. Během noci by měl zeslábnout na mírný s rychlostí asi 2 až 6 m/s.
V pátek by mělo být oblačno až zataženo, s postupem dne by však mohlo být ojediněle polojasno. Místy se objeví déšť či mrholení, přes noc a zrána se vyskytnou i mlhy. Noční teplotní minima se budou pohybovat okolo 10–6 °C, nejvyšší denní teploty v sousedství 12–17 °C. Vítr by neměl přesáhnout rychlost 6 m/s.
Během noci z pátku na sobotu a sobotního rána se ojediněle může vyskytnout nízká oblačnost a mlhy. Ojediněle bude slabě pršet či mrholit. V noci rtuť teploměru klesne k 11–7 °C, přes den vystoupá k 15–19 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli bude většinou polojasno, ráno se opět může objevit nízká oblačnost a mlha. Ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi 10 až 4 °C, nejvyšší denní teploty okolo 15 až 19 °C. Vítr tentokrát dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
Polojasno až jasno nás čeká v pondělí. Ráno a v noci znovu hrozí výskyt mlhy a nízké oblačnosti. V noci teplota klesne k 8 až 3 °C, přes den budou teplotní maxima identická s víkendovými.
Od úterý do čtvrtka lze pak očekávat jasno až polojasno s nejnižšími nočními teplotami v rozmezí 8–2 °C. Objevit se mohou již i přízemní mrazíky. Přes den by teplota neměla přesáhnout 18 °C.
