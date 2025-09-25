„Na Sněžce měříme aktuálně minus 1,2 stupně Celsia a sněží zde, na Pradědu je minus 0,1 stupně Celsia a sněžilo hlavně během noci. Kvůli silnému větru je ale pocitová teplota, hlavně na Sněžce, výrazně nižší,“ napsal ČHMÚ. Už dříve dnes meteorologové uvedli, že pocitová teplota je na nejvyšší hoře Česka kolem minus devíti stupňů. Na horách se může vyskytovat také mrznoucí mlha.
Výpadky elektřiny
„Přijali jsme výstrahu meteorologů, navýšili jsme počty pracovníků, jsme v terénu, pracujeme na obnově dodávek, ten předpoklad je během dnešního dne,“ uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.
Společnost ráno evidovala 31 poruch na vedení vysokého napětí, další poruchy byly na nízkém napětí. Nejhorší situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, kde se ocitlo bez proudu kolem 9000 odběratelů. Zhruba 3000 domácností bylo ráno bez elektřiny také na Semilsku v Libereckém kraji a rovněž kolem 3000 na Olomoucku.
Výstraha meteorologů platí od středečního dopoledne, foukat může na severovýchodě Česka vítr s nárazy kolem 80 kilometrů v hodině, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu. Ve středu ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nižších polohách naměřila nejvyšší náraz větru stanice Šternberk, a to 89 km/h a i dnes ráno se tam objevují nárazy kolem 80 km/h, uvedli meteorologové na facebooku.
V noci teploty i jen lehce nad nulou
Ve čtvrtek většinu území Česka čeká probuzení do deštivého rána. Přes den by mělo být převážně zataženo, k večeru však bude od jihozápadu postupně ubývat srážek. Přes noc teplota klesne až k 10 až 5 °C. Denní teplotní maxima se budou pohybovat v rozmezí 7 až 12 °C, v Krušných horách okolo 4 °C. Čerstvý vítr o rychlosti 4–9 m/s v nárazech dosáhne rychlosti 15 m/s a na severovýchodě a na horách 22–25 m/s. Během noci by měl zeslábnout na mírný s rychlostí asi 2 až 6 m/s.
V pátek by mělo být oblačno až zataženo, s postupem dne by však mohlo být ojediněle polojasno. Místy se objeví déšť či mrholení, přes noc a zrána se vyskytnou i mlhy. Noční teplotní minima se budou pohybovat okolo 10–6 °C, nejvyšší denní teploty v sousedství 12–17 °C. Vítr by neměl přesáhnout rychlost 6 m/s.
Během noci z pátku na sobotu a sobotního rána se ojediněle může vyskytnout nízká oblačnost a mlhy. Ojediněle bude slabě pršet či mrholit. V noci rtuť teploměru klesne k 11–7 °C, přes den vystoupá k 15–19 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli bude většinou polojasno, ráno se opět může objevit nízká oblačnost a mlha. Ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi 10 až 4 °C, nejvyšší denní teploty okolo 15 až 19 °C. Vítr tentokrát dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
Polojasno až jasno nás čeká v pondělí. Ráno a v noci znovu hrozí výskyt mlhy a nízké oblačnosti. V noci teplota klesne k 8 až 3 °C, přes den budou teplotní maxima identická s víkendovými.
Od úterý do čtvrtka lze pak očekávat jasno až polojasno s nejnižšími nočními teplotami v rozmezí 8–2 °C. Objevit se mohou již i přízemní mrazíky. Přes den by teplota neměla přesáhnout 18 °C.
