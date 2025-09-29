„Přelom září a října bude provázet chladné počasí a přízemní mrazíky. Na horách se postupně objeví i sněhové vločky,“ charakterizovali očekávané počasí meteorologové na síti X.
Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se ale obloha zatáhne a zejména na severovýchodě lze čekat přeháňky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na severovýchodě na deset až 13 stupňů Celsia.
V úterý a ve středu budou oblačno až zataženo. Místy meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se dostanou jen mírně nad deset stupňů, v noci může u země mrznout.
Ve čtvrtek a v pátek bude polojasno až oblačno. Teploty nadále zůstanou nízké, s možností sněžení na horách a v noci s rizikem přízemních mrazíků.
„Na víkend se mírně oteplí, ale zároveň čekáme více srážek,“ uvedli meteorologové. Odpolední maxima se podle nich na přelomu tohoto a příštího týdne postupně zvýší na 13 až 17 stupňů Celsia.
Celkově by následující čtyři týdny měly být teplotně průměrné. Nejchladnější bude právě tento týden. „Pravděpodobně nejteplejším bude týden od 13. do 19. října s průměrem minimálních nočních teplot kolem čtyř stupňů Celsia a maximálních denních kolem 13 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové.
Také srážkově bude období od 29. září do 26. října průměrné. V prvních dvou týdnech čeká ČHMÚ průměrný úhrn kolem 11 milimetrů, výjimečně i více. „V ostatních týdnech by mělo napršet většinou pod pět milimetrů,“ dodali meteorologové.
