Začátek týdne začne ponuře. Dnes bude zataženo až oblačno, místy se mohou objevit přeháňky či občasný déšť, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V průběhu dne bude od severovýchodu srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty jsou hlášeny mezi 12 až 16 °C, nejnižší mezi 11 až 7 °C.
V úterý se počasí trochu zlepší, má být oblačno až polojasno, přesto může přes den trochu zapršet. Na severu a severovýchodě nad 1200 m n. m. hlásí ČHMÚ smíšené a sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, nejnižší noční teploty 6 až 2 °C.
Ve středu to bude zase o něco lepší, ukazuje předpověď. Má být většinou polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 9 až 13 °C, nejnižší noční mezi 6 až 2 °C. Podobně má být také ve čtvrtek, k večeru však začne přibývat oblačnosti a na severozápadě může lehce zapršet. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, nejnižší noční teploty 4 až 0 °C.
Od pátku do neděle bude oblačno až zataženo, bude pršet, pak se počasí zase zlepší. Nejnižší noční teploty zpočátku 7 až 2 °C, postupně +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal
