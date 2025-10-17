Meteorologové podotkli, že zprávy o tuhé zimě obvykle vycházejí z jevu La Nina, který má v globálním měřítku ochlazující efekt. Jenže toto velkoplošné ochlazování povrchových vrstev oceánu v centrálních a východních částech Pacifiku ovlivňuje hlavně severní a jižní Ameriku. „Například do oblasti Kanady a na západní pobřeží USA přináší často chladnější počasí a větší sněhovou nadílku,“ říkají.
Na Evropu ale La Nina nepůsobí stejně, respektive tak silně. „Ve studiích, které se statisticky zaměřovaly na případný vliv tohoto jevu v Evropě, jsou sice nalezeny určité signály, ale rozhodně ne tak výrazné. Rozhodně nelze tvrdit, že přítomnost tohoto jevu automaticky znamená chladnou zimu u nás,“ upozorňuje ČHMÚ.
Ladovská zima? Spíš ne
Z dlouhodobých výhledů určitých modelů tak nevychází, že by Evropa měla mít před sebou výrazně chladnou zimu. „Spíše opět mírně nad průměrem, maximálně v rámci průměru,“ popisují meteorologové, jak teplou zimu reálně očekávají.
Navíc sněhové nadílky bude málo. „Modely naznačují podnormální množství sněhu po oblast centrální Evropy. Jinak tomu může být zejména ve Skandinávii, kde jsou naopak poměrně robustní signály pro větší množství sněhu,“ podotýkají, že letos to na velké lyžování na českých horách nebude.
Nicméně krátkodobě může nastat výrazné ochlazení i u nás, jde o jevy, které se objeví. „Jedním z nich je například zeslabení nebo úplný rozpad polárního víru ve stratosféře, po kterém se zvyšuje šance průniku chladného arktického vzduchu i k nám,“ říká ČHMÚ s tím, že nikdo teď neví, jestli k něčemu takovému dojde.
„Jaká tedy bude zima? Mnohem pravděpodobnější je další spíše nadprůměrně teplá, maximálně průměrná zima a srážkově bohužel opět nevýrazná. Jakékoli zprávy o výrazné zimě a sněhové nadílce jsou tak spíše z říše přání než na faktech založených výhledech,“ uzavírají meteorologové.
