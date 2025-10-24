V pátek lze očekávat zataženo až oblačno, k večeru bude místy oblačnosti ubývat. Zejména na východě se ještě může vyskytnout déšť, přeháňky by se během dne ale měly objevovat spíše ojediněle. Srážky budou však četnější v horských oblastech s nadmořskou výškou nad 1000 m n. m., přičemž mohou být smíšené i sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 9 až 4 °C. Denní maxima dosáhnou 6 až 13 °C, na horách se ve vyšších polohách budou pohybovat okolo 2 °C. Mírný vítr o rychlosti 5 až 9 m/s může v nárazech dosahovat rychlosti až 15 m/s. Odpoledne bude slábnout.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Oblačno až zataženo bude i v sobotu, místy ovšem může být i polojasno. Přeháňky a déšť lze očekávat zejména na horách, nad 1200 m n. m. mohou být tyto smíšené a sněhové. V noci teplota klesne k 5 až 1 °C, přes den vystoupá k 7 až 12 °C. Mírný vítr o rychlosti 2 až 6 m/s se v Čechách promění v čerstvý o rychlosti 4 až 8 m/s s nárazy okolo 15 m/s.
Oblačnost a zatažené nebe nás bude provázet až do konce víkendu. Místy se v neděli vyskytnou přeháňky, nad 1000 m n. m. opět i sněhové a smíšené. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 8 až 4 °C, denní maxima okolo 6 až 13 °C.
Zataženo a oblačno bude i začátkem pracovního týdne. V pondělí budou přeháňky zpočátku spíše ojedinělé, postupně se však objeví na většině území. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 6 až 1 °C, nejvyšší denní mezi 5 až 10 °C. Mírný vítr o maximální rychlosti 7 m/s v nárazech dosáhne až 15 m/s.
Jak správně vydlabat dýni Videoredakce ženských webů