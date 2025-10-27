„První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad 800 metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček,“ uvedli pracovníci ČHMÚ na síti X.
Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit. „Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický,“ doplnili meteorologové.
Pro dnešek předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu. V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až 15 centimetrů sněhu a na Šumavě až 20 centimetrů.
Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.
Teploty se po chladnějším dnešku dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až 12 stupňů a ve středu a čtvrtek potom na 11 až 16 stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude 12 až 17 stupňů. Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou po šest stupňů.
Jak bude příští dny?
- V pondělí bude oblačno až zataženo. Během dne postupně zaprší na většině území, přičemž v oblastech nad 800 m mohou být srážky i sněhové či smíšené. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 až 2 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 5 až 9 °C. Čerstvý vítr o rychlosti 4 až 8 m/s v nárazech dosáhne až 15 m/s.
- Oblačno až zataženo bude i v úterý, přechodně může být místy i polojasno. Místy se objeví přeháňky, počítat s nimi bude třeba zejména na horách. Na hřebenech nejvyšších hor mohou být přeháňky smíšené i sněhové. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 7 až 3 °C, denní maxima okolo 7 až 12 °C. Mírný vítr o rychlosti okolo 8 m/s může opět v nárazech dosáhnout až 15 m/s.
- Ve středu by mělo být oblačno až polojasno. Na horách může být zpočátku zataženo a vyskytnout se mohou přeháňky či déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 °C, nejvyšší denní dosáhnou 10 až 15 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
- Oblačné až zatažené nebe nás čeká ve čtvrtek, ojediněle se mohou objevit přeháňky či déšť. Ojediněle se vyskytnou mlhy, místy bude přechodně polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k 7 až 2 °C, nejvyšší denní dosáhnou 10 až 15 °C. Mírný vítr dosáhne rychlosti 2 až 6 °C.
- Od pátku do neděle by mělo být oblačno až polojasno s ranním a dopoledním výskytem mlh či nízké oblačnosti. Přechodně bude místy oblačno až zataženo, déšť se objeví spíš ojediněle. Nejnižší teploty se přes noc budou pohybovat v rozmezí 11 až 7 °C, v Čechách nejdříve okolo 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 17 °C.