Ve čtvrtek časně ráno byly teploty většinou od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Například na Jizerce ale bylo i minus devět stupňů, naopak na Lysé Hoře naměřili plus čtyři stupně, nad nulou byla teplota třeba i na Sněžce.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Mrznoucí mlhy se mohou během pátku objevit hlavně na Moravě a západě a severozápadě Čech. Na Českomoravské vrchovině hrozí ráno výskyt silné námrazy, jinde jen ojediněle. V pátek by mělo být mrholení častější na Moravě. V sobotu může na severozápadě a severu Česka slabě pršet.
Pokud se o víkendu někde objeví slunce, bude to podle meteorologů spíše na horách. V takovém případě může teplota vystoupat až na sedm stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, zesilovat může v neděli, a to zejména na Českomoravské vrchovině.
V noci z pátku na sobotu může teplota klesnout k -3 až -2 °C, stejně tomu bude v noci ze soboty na neděli. Na většině území se o víkendu počítá s nízkou oblačností a mlhami, místy i mrznoucími. Při malé oblačnosti by přes den mohla teplota vystoupat až k 7 °C.
K počasí na Vánoce ČHMÚ už ve středu uvedl, že hlavně na horách se může velmi výrazně ochladit. „Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ napsal na sociální síti X.
