Středočeský kraj
Ve Středočeském kraji je v terénu 110 sypačů. Od pátku je kvůli závějím uzavřená silnice třetí třídy mezi Mšenem a obcí Stránka, během dneška by měla být opět v provozu, řekl dnes ráno Petr Tyl ze středočeské krajské správy a údržby silnic (KSÚS).
Kvůli sněžení jsou zpožděné linky hromadné dopravy v severní části Prahy, na Kladensku, Mělnicku a v severní části Prahy-východ a Prahy-západ. Provoz je přerušený na lince 316 mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, informoval PID na webu.
Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Řidiči by jízdu měli přizpůsobit podmínkám, které se mohou v jednotlivých úsecích lišit. „Odstraňujeme lokální závěje,“ uvedl Tyl.
Sněhové jazyky a závěje se tvoří například na některých silnicích na Příbramsku a na Mladoboleslavsku, ale i v dalších částech kraje.
Praha
Podobná situace je v Praze, zejména v severní části města. Problémy měly autobusy hlavně v kopcovitých úsecích. Některé městské i příměstské autobusové spoje nabíraly podle pražského dopravního podniku velká zpoždění, na linkách 223 a 316 byl provoz zastaven, na některé zastávky autobusy nezajížděly.
„Z důvodu silného sněžení dochází ke zpoždění linek v severní části Prahy, na Kladensku, Mělnicku a v severní část Prahy-východ a Prahy-západ. Některé spoje jsou vysoce zpožděné nebo nejedou,“ informovaly dnes ráno dopravní podnik a Pražská integrovaná doprava na webu. Sněžení zkomplikovalo provoz hromadné dopravy také ve Středočeském kraji.
Sever Česka
Na severu Čech dnes ráno mrzne, teploty hlavně v Libereckém kraji klesají až k minus osmi stupňům Celsia, v Ústeckém kraji je naproti tomu většinou jen do minus pěti stupňů. Přes noc nasněžilo a stále se objevují sněhové přeháňky, i na hlavních tazích zejména ve vyšších polohách mohou být zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou.
Zlínský kraj
Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Na některých dopravně méně vytížených vozovkách, které silničáři přes zimu neudržují solením, zůstává uježděný sníh či jeho zbytky.
Olomoucký kraj
Na některých vozovkách na severu Olomouckého kraje zůstávala dnes ráno uježděná, místy i zledovatělá vrstva sněhu. Týká se to především silnic druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka, které přes zimu nejsou udržované solením. Na vozovkách na Jesenicku, které silničáři udržují chemicky, leží zbytky rozbředlého sněhu.
Královéhradecký kraj
V Královéhradeckém kraji dnes v horských oblastech bude ojediněle sněžit nebo budou sněhové přeháňky. Mohou se také tvořit sněhové jazyky a závěje.
Pardubický kraj
V Pardubickém kraji se dnes kvůli silnému a nárazovému větru tvoří sněhové jazyky. Krajští cestáři upozorňují na oblast Skutče, Lanškrouna, Holic, Hlinska a Železných hor, vyplývá z jejich informací.
Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk