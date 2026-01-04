„Ve studeném vzduchu, při předpokládaném vyjasnění, uklidnění větru a místy sněhové pokrývce budou od následující noci na pondělí pravděpodobně do čtvrtečního rána minimální teploty místy klesat i pod minus 12 stupňů Celsia, nejčastěji v rozmezí minus 12 až minus 16 stupňů,“ uvedli dnes meteorologové.
Upozornili, že lidé by se ve velkých mrazech měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ konstatoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Do dnešního odpoledne platí také zejména ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky, na horách se mohou tvořit závěje. Opatrní by měli být zejména řidiči a návštěvníci hor.
