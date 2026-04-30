V několika nadcházejících dnech mohou ranní mrazy poškodit ovocné stromy i zemědělské plodiny, jako jsou brambory, cukrová řepa nebo kvetoucí jahody, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku.
Podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové míra poškození závisí především na fázi vegetačního vývoje jednotlivých plodin, lokalitě i na intenzitě a délce trvání teplot pod bodem mrazu.
Ve čtvrtek bude po chladném ránu jasno až polojasno. Přes den se teploty dostanou zhruba na 12 až 17 °C. Večer při pálení čarodějnic už ale zase počítejte se značným ochlazením.
S ohněm opatrně, na většině území Česka totiž panuje sucho a riziko požárů je vysoké. Při zapalování čarodějnických vater bychom tedy měli dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Vysušenou krajinu může zapálit i malá jiskra.
První máj, lásky čas, letos přinese příjemné jarní počasí. Bude jasno až polojasno, takže ideální podmínky na procházky i tradiční polibek pod rozkvetlou třešní. Ráno sice bude ještě chladné, teploty mohou klesnout k nule a místy se objeví přízemní mrazy, ale přes den už se výrazně oteplí na 17 až 22 °C.
O víkendu dorazí výrazné oteplení
Sobota bude slunečná a teploty se dostanou na 21 až 26 °C, takže už půjde o velmi teplý jarní den. V neděli bude ještě tepleji, odpolední maxima vystoupají na 23 až 28 °C a hlavně v Čechách může poprvé letos padnout letní den, tedy teplota nad 25 °C. Během dne se ale může začít od západu objevovat více oblačnosti a ojediněle i přeháňky nebo bouřky.
Pálení čarodějnic. Jaké jsou zvyky a tradice spojené s touto nocí plné magie? Videohub