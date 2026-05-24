Na tropické hodnoty nad 30 stupni Celsia dnes teploty vystoupaly, přestože nepřevládala zcela jasná obloha, uvedli meteorologové. „Otázkou jen bylo, zda-li růst teplot neovlivní saharský prach, který se nad námi nachází a nezpomalí tak dosažení tropických hodnot. Mezi nejteplejší lokality dnes patřily Plzeňsko, Polabí a část Poohří,“ doplnili.
Rekord pro 24. květen padl na 109 stanicích ze 171 s minimálně třicetiletou řadou měření. Maximum 32,2 stupně Celsia v Doksanech tam překonalo dosavadní rekord 30,3 stupně z roku 1953. Stanice Plzeň, Bolevec naměřila 32,1 stupně, Neumětely na Berounsku 31,6 stupně Celsia. Květnový rekord zapsala stanice Smolnice na Lounsku, kde dnes zaznamenaných 31,4 stupně překonalo dosavadní maximum 31 stupňů Celsia z 29. května 2017.