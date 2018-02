Česko sevře drsný mráz, ohrozí mnoho lidí: Víte, jak se připravit na minusové teploty?

Do Česka se ženou silné mrazy. O víkendu by měly teploty klesat až k minus 17 stupňům a mrazivé počasí bude pokračovat i v následujícím týdnu. Zima nebude jen v noci, v úterý by měl teploměr ukázat až minus jedenáct stupňů. Ještě větší zima bude na horách. Komu hrozí smrt umrznutím? Jaké nemoci vám v mrazu hrozí? Víte, jak připravit na mráz sebe a svoje auto? A zničí mráz chřipkové viry?

7. Jak zabezpečit auto?

Těsnění dveří namažte glycerinem , ať dveře nepřimrznou.

, ať dveře nepřimrznou. Na zámek byste měli mít po ruce vždy odmrazovač.

Šetřete baterii. Vypněte nedůležité spotřebiče elektřiny, jako je zvukový systém a vytápění zadního skla a sedadel. Krátké trasy autem raději nejezděte.

Vypněte nedůležité spotřebiče elektřiny, jako je zvukový systém a vytápění zadního skla a sedadel. Krátké trasy autem raději nejezděte. Auto umyjte a pak chraňte lak voskem proti soli. Sníh a led mu neškodí.

Sníh a led mu neškodí. Kromě zimních pneumatik nezapomínejte na odtahové lano, teplou deku a lopatku. Pokud vyrážíte na delší cestu, vezměte si teplé nápoje pro případ, že zůstanete někde trčet.

Zimní náplň do ostřikovačů je sice dražší, v zimě se bez ní však neobejdete. Jakmile udeří mráz, zapomeňte, že byste míchali letní a zimní kapalinu. Smícháním půl na půl s kapalinou do -20 °C nezískáte směs do -10 °C. Odpařováním lihu na skle teplota klesá, takže místo kýženého lepšího vidění může vzniknout bílá ledová clona. Dolijte raději dražší typ do -40 °C, který jinak v našich klimatických podmínkách není nutný.





Kvalitní kapalina do -20 °C by měla obsahovat zhruba 30 % lihu a také aspoň jedno procento etylenglykolu, který zpomaluje odpaření lihu. Kapalina prodávaná pod 30 Kč za litr ani nemůže mít odpovídající kvalitu.