Střelec

Nesmíte brát za své povinnosti, které by měli plnit jiní. Pokud vám tlučou do hlavy klíny o tom, že je to od vás milé, hezké a dobré, není to upřímné. A už vůbec si za to nic nekoupíte. Materiální zajištění rodiny je důležitější než cizí pochvala.