Velké problémy mají od rána řidiči ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Noční déšť vytvořil na sklech aut přibližně centimetr tlustou vrstvu ledu. Na to ještě napadl sníh. Mnozí mají problém nastartovat. Silničáři nasadili do terénu vše, co mají, hlavní tahy jsou plně průjezdné.