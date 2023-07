Část jižní Moravy zasáhly odpoledne silné bouřky. Hasiči přibližně od 16:45 do 17:40 evidují 31 událostí. Ve většině případů odstraňují popadané stromy, řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Nejvíce zásahů, 14, mají na Břeclavsku. S 12 výjezdy následuje Vyškovsko a pěti Hodonínsko. Supercela, což je silná bouře rotující kolem své osy, už podle Jitky Kučerové z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Kyjovsko opustila a postupuje na sever.

„Dosud jsme řešili nejvíce událostí na Břeclavsku, v oblasti kolem Hustopečí, kde bouřky začaly. Postupně se to ale překlápí na Kyjovsko a očekáváme, že zásahů bude ještě přibývat. Ve většině případů odstraňujeme spadené stromy,“ sdělil Komosný.

Český hydrometeorologický ústav na twitteru informoval o silné levostáčivé supercele na Kyjovsku. Pohybuje se směrem na Olomoucko a neslábne. Varoval před kroupami o velikosti až pět centimetrů a silným větrem. „Je to opravdu extrémně silná bouřka s potenciálem velmi nebezpečných jevů. Sledujte radarová data, vyhněte se jí a buďte opatrní!,“ uvedl ČHMÚ po 17:00.

„Supercela mohla produkovat kroupy až kolem pěti centimetrů, což je nepotvrzeno, ale podle hlášení z terénu šlo spíše o velké nánosy menších krup. Také nárazy větru v ní mohly dosahovat až 30 metrů za sekundu, což je asi 110 kilometrů za hodinu. Supercela už Kyjovsko opustila a putuje dále na sever až severovýchod,“ napsala v 17:50 ČTK Kučerová.

Výstraha před extrémně silnými bouřkami platí také pro část Vyškovska. „Lokálně se očekává přívalový déšť s intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo i jejich zanesení unášeným materiálem. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy,“ uvedli hydrometeorologové na webu.

Bouřky s námi zůstanou do čtvrtka

Před extrémními bouřkami varovali i čeští „lovci bouřek“ na své facebookové stránce. „Pro některé okresy zvyšujeme stupeň nebezpečí na extrémní. Bouřky mohou v dané oblasti doprovázet mimořádně intenzivní doprovodné jevy,“ uvedla Czech Thunderstorm Research Association.

Bouřky lze očekávat místy i během úterý, na celém území by přes den mělo být zataženo až oblačno. Občasné srážky by se postupně měly objevovat od západu, přičemž denní teploty nepřekročí příjemných 24-25 °C. Mimo bouřky by vítr měl dosahovat maximálně rychlosti 6 m/s. V noci rtuť teploměru klesne k 14-18 °C.

Deštníky nebude radno schovávat ani ve středu, kdy by zrána měla přetrvávat oblačnost, k večeru se však očekává postupné vyjasňování. Občasné bouřky s námi však během dne zůstanou. Rovněž dojde k mírnému ochlazení na 17-21 °C. Mírný vítr o maximální rychlosti 3-7 m/s k večeru bude postupně slábnout. Po západu slunce může teplota klesnout až k 11°C.

Bouřky na Zlínsku

Hasiči ve Zlínském kraji po dnešních odpoledních bouřkách doprovázených silným větrem a místy i krupobitím odstraňovali popadané stromy a větve. Zaměstnaly je také uvolněné střechy. V souvislosti s počasím měli od dnešních 17:00 v součtu 16 výjezdů, řekl ČTK v 18:45 mluvčí krajských hasičů David Martinec. Pás silných bouřek dnes odpoledne a večer postupně přecházel přes Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

V 11 případech vyjížděli hasiči odstraňovat popadané stromy a větve na komunikace. Na Kroměřížsku spadl strom na silnici u Kunkovic. Další spadlý strom odstraňovali hasiči podle mluvčího v Chropyni, kde také ve dvou případech zajišťovali uvolněné plechy na střechách. V Kroměříži odčerpávali vodu ze zatopeného kruhového objezdu.

Nejvíce zásahů ze čtyř okresů ve Zlínském kraji evidovali hasiči po bouřkách právě na Kroměřížsku, kde padaly i kroupy. Vyjížděli ale i na Vsetínsku. „Ve Valašském Meziříčí u nádraží spadl strom na koleje,“ řekl Martinec.

