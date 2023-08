Blíženci

Moc dobře si rozmyslete, jak se k drahé polovičce zachováte. Je úplně jedno, zda jste spolu deset let nebo jen pár dní. Když se vám něco nelíbí, měli byste si to v klidu vyříkat. Pokud byste byli zbytečně naštvaní, k ničemu kloudnému by to nevedlo.