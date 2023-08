Do Česka v sobotu v podvečer z Bavorska dorazily velmi silné bouřky, Meteorologové varovali i před krupobitím s kusy ledu až 3 cm. Kvůli srážkám hrozí lokální přívalové povodně. Hladiny mohou výrazněji stoupat hlavně v noci na neděli, a to zejména v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu až po severní horské oblasti. ČTK informovala o tom, že ve Zlínském kraji museli hasiči vyjíždět k více než pěti destíkám událostí. Na Vysočině muselo být evakuováno 16 lidí. Kvůli následkům sobotní bouřky je v Jihočeském kraji a na Vysočině více než 17.000 odběrných míst bez elektřiny

„Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně i polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky, v jihovýchodní polovině místy bouřky - mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty od 19 °C na západě do 31 °C na východě území,“ předvídá ČHMÚ k počasí na neděli.

„Sobotní bouřky byly nejsilnější z celé letošní sezóny – bouřkový komplex, který nám dorazil z Německa úderem 19 hodiny přinesl silné nárazy větru – např. v Náměsti nad Oslavou dosáhly nárazy větru rychlosti 94 km/h, vydatné srážky – na stanici Černovice na Pelhřimovsku spadlo 89 mm (dnes ráno hlásí 2.SPA Černovický potok v Tučapech),“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

„Studená fronta se nad naším územím bude vlnit i dneska a v pondělí – dneska během odpoledne očekáváme bouřky jen ojediněle, v pondělí místy. Silnější mohou být opět během noci z pondělí na úterý,“ doplnila.

Sobotní bouřky

Během sobotního večera a noci na neděli podle meteorologů přes část Česka postupoval výrazný bouřkový systém z Bavorska. Ojediněle se mohly vyskytnout nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a kroupy nad tři centimetry, výjimečně kolem pěti centimetrů. „Velmi silný konvektivní systém - bow echo - postupuje jihočeským krajem. Provází ho na čele nárazy až kolem 25 m/s a intenzivní srážky (stanice Plechý za hodinu přes 60 mm srážek). Mohou se vyskytovat ale i downbursty s nárazy lokálně většími a kroupy. Systém bude propagovat přes Vysočinu až na Moravu, kterou ale celou patrně nezasáhne. V severní části čekejte hlavně intenzivní srážky, v jižní nárazy větru a lokálně i kroupy,“ uvedl večer ČHMÚ na síti X, dříve Twitter.

„Vše se vyvíjí podle našeho odhadu a potenciál velmi nebezpečných bouří je dnes (v sobotu) večer a v noci opravdu velmi vysoký. V Bavorsku se nachází již velmi silné supercely postupující k našemu území. Na hranice, cca. do oblasti jižních Čech/Pošumaví by měly dorazit cca kolem 19:00/20:00 a postupovat dále, patrně již v podobě kompaktnějšího systému na severovýchod,“ uváděli meteorologové odpoledne. „Potenciál všech nebezpečných jevů, od velkých krup, přes intenzivní srážky až po nárazy větru - ty zejména pak v případě, že se systém zformuje do bow echa v pozdějších hodinách - je velmi vysoký,“ upozorňovali v sobotu.

délka: 00:39.63 Video Video se připravuje ... Jih Čech zasáhly silné bouřky Archiv Jakuba Jana Cibulky

Po vydatnějších srážkách budou stoupat hladiny řek, v zasažené oblasti v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu až po severní horské oblasti by mohly překročit první stupeň povodňové aktivity a na menších tocích především v Jeseníkách ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity.

Tisíce lidí bez elektřiny

Kvůli následkům sobotní bouřky je v Jihočeském kraji a na Vysočině víc než 17.000 odběrných míst bez elektřiny, hlavně na jihu Čech, sdělil E.ON. Na jihu Čech je 32 poruch vysokého napětí. „Nejvíce jih evidujeme na jižní části Českobudějovicka, Českokrumlovsku a Jindřichohradecku,“ řekl mluvčí E.ON Roman Šperňák. Dodal, že nejčastější příčinou poruch je poškozené vedení elektřiny po pádu stromů. „Jedná se o potrhané vodiče a izolátory,“ řekl.

délka: 00:13.43 Video Video se připravuje ... Jih Čech zasáhly silné bouřky Archiv Raduš Janečků

V Českých Budějovicích se vytvořila vodní laguna pod viadukty na Rudolfovské třídě a Generála Píky. „Apelujeme na řidiče, aby místa nezkoušeli projet. Hrozí, že by tam mohli uvíznout,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Podobná situace je v Českém Krumlově na Chvalšinské třídě. Větev spadla na autobus v Loučovicích na Českokrumlovsku, nikdo nebyl zraněn. Kvůli následkům silného větru nejezdí vlaky na trasách České Budějovice - Zliv, České Budějovice - Rybník a České Budějovice - Veselí nad Lužnicí.

Evakuace lidí na Vysočině

Hasiči na Vysočině v sobotu večer a v noci na neděli vyjížděli kvůli bouřkám ke dvěma stovkám případů. Nejčastěji se jednalo o odstranění popadaných stromů a větví. U obce Lidmaň na Pelhřimovsku z kempu preventivně evakuovali 16 lidí. Informovala o tom mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

„Nejvíce zásahů evidujeme na Pelhřimovsku,“ uvedla. V Třešti na Jihlavsku spadl strom na dům, na řadě míst navíc hasiči čerpali vodu ze sklepů. Na některých místech na Vysočině kvůli následkům bouřky stále nejezdí vlaky. Jedná se například o spoje Pacov - Nová Cerekev, Havlíčkův Brod - Šlapanov nebo Vlkaneč - Leštiná u Světlé.

Výjezdy ve Zlínském kraji

Výjezdy k více než pěti desítkám událostí evidovali v souvislosti se sobotními dopoledními bouřkami hasiči ve Zlínském kraji, kde voda na několika místech zatopila silnice i sklepy a vítr polámal stromy. „Ve Valašských Kloboukách strom spadl na železniční trať,“ sdělil v sobotu ČTK mluvčí hasičů David Martinec.

Ve Valašských Kloboukách spadl strom na koleje a ve Velkých Karlovicích na zaparkované vozidlo. V obci Návojná se uvolnila střecha na jednom z rodinných domů, kterou hasiči provizorně opravili, napsala HSZ Zlínské kraje na Facebook.

Zlínský kraj (26. 8. 2023) Autor: Facebook - HZS Zlínského kraje

Večer popadané stromy a uvolněné střechy

Hasiči ve Zlínském kraji v noci ze soboty na neděli kvůli silným bouřkám vyjížděli k 52 událostem. Odstraňovali hlavně popadané stromy a zajistili několik uvolněných střech, které neodolaly náporu silného větru. Nejvíce práce měli hasiči v souvislosti s bouřkami na Kroměřížsku, na které připadla více než polovina událostí. Na některých místech hasičské jednotky stále zasahují. ČTK to sdělil mluvčí hasičů David Martinec.

Bezmála čtyři desítky výjezdů se týkaly spadlých stromů, které často zablokovaly silniční komunikace nebo poškodily dráty elektrického vedení. „V sedmi případech došlo k uvolnění střešních krytin buď u celých střech nebo jejich částí,“ podotkl Martinec. Uvolněné části střech poškodily několik zaparkovaných vozidel, dodal.

Stromy ničily auta na Olomoucku

První události související s bouřkami byly hasičům nahlášeny v sobotu krátce před 23:00 a za necelou půlhodinu řešili více než 80 událostí současně. „Drtivá většina našich výjezdů byla na odstraňovaní popadaných stromů, větších větví a také drátů elektrického vedení. Evidujeme i několik utržených menších částí střech. Většinou se jednalo o stržené oplechování a dřevěné konstrukce. To pak mělo souběžně za následek zatékání do domů,“ uvedl Hošák.

Po pádech stromů zůstalo v ulicích několik poškozených vozidel, a to na více místech v kraji. Například v Přerově spadlý strom poškodil čtyři automobily. „Během noční bouřky naše operační středisko přijalo i několik žádostí o pomoc s čerpáním vody, naplaveninami a podobně. Vydatný déšť neměl za následek zvýšení hladin vodních toků,“ podotkl Hošák.

Jih Moravy zasažen už v sobotu

Hasiči museli kvůli bouřce v sobotu dopoledne zasahovat v Jihomoravském kraji. Mezi 07:00 a 12:00 zaznamenali 23 výjezdů, více než polovina jich byla v Brně, kde museli především odstraňovat popadané stromy a silné větve ze silnic a chodníků. V některých případech se jednalo o uvolnění odtoku pro vodu, uvedli jihomoravští hasiči na sociální síti X, dříve twitteru.

Muže v Beskydech dnes krátce po poledni těžce zranil při bouřce zlomený strom. Utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy. Událost se stala nedaleko obce Bílá na Frýdecko-Místecku. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Vítr doprovázející bouřky působil škodu hlavně na Frýdecko-Místecku. Hasiči tam evidují šest desítek zásahů.

Silní bouřky zasáhly Česko: Turistu v Beskydech vážně zranil během bouřky zlomený strom. Záchranáři ho balili do fólie, (25.08.2023) Autor: Blesk/Karel Janeček

„Dosažení pacienta se ukázalo být značně komplikované pro všechny složky záchranného systému. V cestě jim ležely polámané stromy a celkově nepřístupný terén. Vrtulník nemohl zprvu doletět na místo události vzhledem k probíhajícím bouřkám. První proto dorazila Horská služba Beskydy a následně frýdecko-místecké týmy záchranné služby, a to poslední asi dva kilometry pěšky,“ uvedl Humpl.

Tisíce výjezdů hasičů

Hasiči vyjížděli v souvislosti s večerní a noční bouřkou k více než tisícovce událostem, od večera do dnešních 07:00 zaznamenali 1101 technických pomocí. Je to téměř trojnásobek dlouhodobého denního průměru všech výjezdů. Hasičský záchranný sbor ČR to uvedl na síti X (dříve twitter). Velmi silné bouřky se večer vyskytovaly zejména na jihu Čech, v noci postupovaly na severovýchod.

„Jen k technickým pomocem jsme tedy vzhledem ke včerejší (sobotní) situaci vyjížděli skoro třikrát častěji, než je náš dlouhodobý denní průměr všech výjezdu (431),“ uvedli hasiči. Nejvíce hasiči zasahovali v souvislosti s bouřkami v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém.

Škoda na chmelnicích za miliony

Bouřka doprovázená silným větrem a deštěm v noci na dnešek poničila zemědělskému družstvu z Kokor na Přerovsku zhruba desetinu rozlohy chmelnic, škoda je odhadována nejméně na 25 milionů korun. „Konstrukce spadly na více než 20 hektarech chmelnic,“ řekl dnes ČTK předseda ZD Kokory Vladimír Lichnovský, podle kterého chmel z poškozené části chmelnic už nebude možné sklidit.

ZD Kokory je se svými 193 hektary chmelnic největším producentem chmele v kraji, ve kterém je evidováno přibližně 600 hektarů chmelnic.