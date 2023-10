Zpět

na

Dnešek byl v Česku dalším podzimním rekordně teplým dnem. Nové maximum pro 20. října zaznamenala téměř pětina ze zhruba 160 stanic, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji bylo na jihu a jihovýchodě území, i víc než 24 stupňů Celsia. Rekord pro dnešní den přepsaly také dvě stanice měřící více než 100 let. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Klimatologové přibývající počty teplých dnů na podzim přičítají globální klimatické změně.