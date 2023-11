Býk

Dechberoucí trigon Venuše a Jupiteru je stále aktuální a až do úterý máte obrovské šance na setkání s osudovou láskou. Určitě by byla škoda nevyužít přející konstelace hvězd, tudíž se oblékněte, upravte a v doprovodu kamarádů si vyrazte do společnosti.