Sérii slunečných a teplotně nadprůměrných dnů prodlouží víkend - v odpoledních maximech se budou teploty zastavovat až na 30 °C, atakovat tak budeme teplotní rekordy. Máme před sebou výrazně teplotně nadprůměrné dny, kdy se bude denní délka slunečního svitu pohybovat až na 13 hodinách. Opalovací krémy by měly být hlavní denní výbavou. I přes to, že skloňujeme pozdní léto, mají sluneční paprsky stále sílu a mohou nás spálit. Počasí nám umožní širokou škálu venkovních aktivit - teplota vody se v přírodních nádržích pohybuje nejčastěji mezi 18 až 21 °C a teplota v 1000 m na horách se bude pohybovat až kolem 22 °C. Nádherné slunečné a suché dny s nadprůměrnými odpoledními teplotami ukončí příští středu 13. září studená fronta. Ale zatím to vypadá, že ochlazení bude „milosrdné“ a odpolední teploty kolem letní hranice se udrží.