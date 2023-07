Býk

Vaše znamení patří k největším milovníkům lenošení. Jen si dávejte pozor na to, abyste to s ním nepřehnali. Pokud se přestanete hýbat, tak rychle přiberete. Nehledě na to, že máte pořád na něco chuť. Nebuďte líní a každý den si dopřejte pohybovou aktivitu.