Rak

Neposlouchejte to, co vám doporučuje jeden z příbuzných. Myslí to s vámi dobře, ale bohužel nemá pravdu. Řiďte se vlastním rozumem a dopídíte se ke správnému rozhodnutí. V práci vyniknete, nadřízený od vás už ani nic jiného v poslední době nečeká.