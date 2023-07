Zpět

Česko má za sebou horký víkend – sobota přinesla do Čech v maximech teploty i přes 38 °C, sobotní ranní teploty zejména na východě území místy neklesly pod 20 °C a v Javorníku bylo dokonce v minimech 25,9 °C, v neděli nejvyšší teploty hlásila jižní Morava – teploty tam vystoupily i lehce přes 33 °C. Týden bude v Česku stále s teplotami do 30 °C, místy i nad, víc srážek meteorologové očekávají dnes a pak až od pátku. Tropické noci s teplotami neklesajícími pod 20 °C by ale měly ustat. Na Moravě a ve Slezsku se dnes odpoledne vyskytly silné bouřky s lijáky a kroupami. Na Hodonínsku se dokonce vyskytla supercela.