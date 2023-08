Zpět

Po deštivých dnech se do Česka vrátí letní teploty. Díky teplému jihozápadnímu proudění se budou odpolední teploty v Čechách zastavovat dnes aýž na 29 °C, o víkendu pak dosáhnou až 33 °C. A výrazně povyskočí i ranní minimální teploty. Slunečné počasí přeruší jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky. A zatím to vypadá, že nás budou tropické teploty provázet i v příštím pracovním týdnu. Opět tak budeme vytahovat plavky, nicméně teplota vody se v přírodních nádržích pohybuje po ochlazení jen mezi 18 až 20 °C. Podmínky pro pozorování Perseidů budou díky malé oblačnosti výborné. STejně tak dobré by měly být i podmínky pro houbaře.