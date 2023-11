Výstraha platí od noci až do dopoledne. V Čechách se týká východní poloviny Libereckého kraje a sousedních regionů v Královéhradeckém kraji. Na Moravě a ve Slezsku platí varování pro Šumpersko, Jesenicko a většinu Moravskoslezského kraje.

Náledí, případně zmrazky mohou vznikat na vlhkých silnicích při poklesu teplot pod bod mrazu. Na neposypaných cestách hrozí podle meteorologů problémy v dopravě a zvýšený počet nehod. Motoristé by proto měli řízení věnovat zvýšenou pozornost. Problémy mohou mít i chodci, kterým hrozí uklouznutí. Starším a hůře se pohybujícím lidem proto meteorologové doporučují omezit vycházení.

Ve středu nás podle meteorologů čeká zataženo až oblačně, postupně až polojasno, místy se objeví slabé sněžení nebo přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi -1 až +3 °C, na severovýchodě -3 až 0 °C, v 1000 metrech na horách bude kolem -3 °C, v Beskydech a Jeseníkách kolem -6 °C.

„Dnes k nám zima pouze nakoukne a o víkendu se vrátí se vší parádou,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ. „Mraků dnes bude hodně, polojasné nebe čekejme hlavně v závětří hor na severu a východě Česka,“ poznamenali.

„Ještě chladnější ráno nás čeká ve čtvrtek, kdy na východě území mohou teploty klesat až k -6 °C, jinde naměříme mezi 0 až -4 °C,“ uvedli také.

Vichr v Česku

Meteorologové z ČHMÚ vydali i další výstrahu. Od čtvrtečního večera bude na většině území Česka foukat silný vítr. V nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině a na horách až 90 kilometrů v hodině. V pátek ráno bude vítr částečně slábnout.

„Před a na studené frontě, která bude přes naše území postupovat od severu v noci ze čtvrtka na pátek, bude zesilovat jihozápadní až západní vítr na čerstvý,“ uvedli meteorologové.

Jejich upozornění před silným větrem platí od čtvrtečních 18:00 do pátečních 6:00 pro všechny kraje kromě Jihomoravského, Zlínského a jižní poloviny Olomouckého kraje. Lidem v regionech, kde bude větrno, doporučují meteorologové při pohybu venku a při jízdě autem opatrnost.

Ve čtvrtek bude navíc chladno, ráno mohou na východě země teploty klesat až k minus šesti stupňům Celsia, na ostatním území bude mezi nulou a minus čtyřmi stupni. S oteplením nelze počítat ani v nadcházejících dnech.

„V neděli bychom se mohli v nížinách dokonce dočkat denních maxim, které se nedostanou nad nula stupňů,“ uvedli meteorologové na facebooku. Vzduch, který bude do Česka proudit od severu až severozápadu, bude arktický a současně oceánský, tedy vlhký. S ohledem na to očekávají sněžení i v nížinách, kde by se přechodně měla vytvořit i souvislá sněhová pokrývka. Na horách by mělo napadnout několik desítek centimetrů sněhu.

délka: 00:31.43 Video Video se připravuje ... Zrádné náledí. U Ostrovačic se v dodávce zranilo pět cestujících Policie ČR