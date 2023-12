Býk

Jednu dobu to s vámi nevypadalo dobře, protože jste učinili pár špatných rozhodnutí a nezapojili se do týmové práce. Naštěstí jste si to včas uvědomili a nadřízený se na vás může opět spolehnout. Kolegové vám podají pomocnou ruku, tak ji neodmítejte.