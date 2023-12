Zpět

Do Česka dorazila obleva a ještě než teploty vystoupají příští týden až k 10 °C, hrozí dál ledovka. Mimo to ze střech padají rampouchy a rychle tající sníh může zvednout hladiny malých řek a potoků. S ledovkou se podle Českého hydrometeorologického ústavu budeme na různých částech Česka potýkat minimálně do pondělního dopoledne. Kde platí výstraha?