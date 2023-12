Rak

Dnes pro vás budou priority domov a zázemí. Spokojenost rodiny je pro vás na prvním místě a také se vám to podaří. Po delší době budete mít pocit, že se vám všechno daří a příbuzní vás za to pochválí. Jen si dávejte pozor na to, abyste se nepřejedli.