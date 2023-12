Střelec

Prosincové období je pro vás náročné a jste si toho vědomi. Pokud vyrážíte zítra do práce a čekají vás povinnosti, tak běžte večer brzy spát. Kdybyste se v práci neosvědčili, nastaly by problémy a nadřízený by s vámi zatočil. Nezahrávejte si se svojí kariérou.