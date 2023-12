V Litoměřicích se ve čtvrtek dopoledne na Střeleckém ostrově uvolnilo molo i s lodí. Hasiči jí zachytili lany u břehu. Odtahovat se bude, až klesne voda, informovali krajští hasiči. Na Labi ve městě platí třetí povodňový stupeň stejně jako v Ústí nad Labem a Děčíně, řeka by podle předpovědi měla dnes kulminovat. Přeháňky a déěť by se měly v Česku opět vyskytovat především v sobotu.

V Litoměřicích se uvolnila na Labi loď, uvízla pod Tyršovým mostem. Hasiči dostali nejprve hlášení o utrženém mole. Podle informace na facebooku radnice loď, na které nikdo nebyl, kotvila v jacht klubu, držela pod Tyršovým mostem pomocí malých tyčí.

„Dohodli jsme se s Povodím Labe, že loď ukotvíme, aby nekontrolovatelně neplula dál,“ řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. To se podařilo krátce před 14:00.

Hasiči dnes asistovali při kotvení přívozu, který se utrhl na Štědrý den v Dolním Žlebu na Děčínsku. „Z jednoho sklepa ve Hřensku jsme čerpali vodu a monitorovali jsme utržený plastový ponton v Brozánkách, jinak se nic mimořádného v souvislosti se zvýšenou hladinou toků nedělo,“ uvedl Marvan.

Kvůli Labi v pozoru i Němci

Kvůli hrozícím záplavám jsou v pohotovosti i v sousedním Německu, po neobvykle silných srážkách dál stoupají hladiny řek a napjatá je situace zejména v oblastech v okolí Labe v Sasku a Sasku-Anhaltsku a u řeky Vezery v Severním Porýní-Vestfálsku a Dolním Sasku.

Kvůli ochraně Magdeburku se otevřel Pretzingerský kanál, který by měl až třetinu vody z Labe odvést do náhradního koryta, uvedla agentura DPA.

Hydrologové očekávají, že v Drážďanech bude hladina Labe kulminovat během dneška. Nejspíše tam překoná hranici šesti metrů, dopoledne byla hladina ve výšce 5,9 metru. Už od úterý tam platí druhý nejvyšší stupeň povodňové aktivity, který znamená ohrožení. V obci Schöna, která leží na Labi bezprostředně u hranic s Českem, dnes byla hladina Labe ve výšce 6,37 metru.

Povodňový stav v Česku na 48 místech

Povodňový stav dnes brzy ráno v Česku mělo 48 míst, nejvyšší stupeň ohrožení zůstával na čtyřech místech právě na Labi. Výstraha meteorologů před rozvodněním toků platila v oblastech kolem Labe, řeky Moravy a také kolem dolních toků Vltavy a Ohře.

Na třetím povodňovém stupni ohrožení bylo Labe brzy ráno v Děčíně, Ústí nad Labem, Litoměřicích a Kostelci nad Labem na Mělnicku. V Němčicích na Pardubicku hladina Labe ze třetího na druhý stupeň klesla kolem 03:00. Před půlnocí na stupeň ohrožení vystoupala Vltava v Českém Krumlově, na druhý stupeň se vrátila o tři hodiny později.

Na řece Moravě v Olomouci byl kolem 15:00 odvolán druhý stupeň povodňové aktivity, hladina řeky tam klesla pod hranici 390 centimetrů. První stupeň kromě této stanice platí ještě na říčce Hloučele u vodní nádrže Plumlov

Český Krumlov stabilní

Také hladina Vltavy v Českém Krumlově vystoupala přes noc na třetí stupeň povodňové aktivity.

"Situace v Českém Krumlově je stabilní, neočekáváme žádné prudké změny výše hladiny. Nyní situaci nejvíc ovlivňuje odtok z Lipna, který by se již neměl měnit. Nejvíc zasažené je centrum města, několik provozoven, které jsme zabezpečili stovkami pytlů s pískem. Restaurace Babylon, Krumlovský mlýn, celá Rybářská ulice. Ale není to tragédie. Ostatní místa jsou relativně v pořádku," řekl před polednem starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Vltava ve městě byla na druhém stupni povodňové aktivity od středečního dopoledne, ve středu voda zaplavila jen několik sklepů a zahrádek. Hladiny řek v kraji jinak už nestoupají. Na druhém povodňovém stupni je jen Vltava ve Vyšším Brodě.

Hladiny toků se začaly zvedat před Štědrým dnem kvůli dešťům a výraznému oteplení, které způsobilo tání sněhu. Od úterý už na většině toků, které dosáhly některého ze stupňů povodňové aktivity, hladiny stagnovaly, anebo mírně klesaly. Vzestup hladiny se ještě očekává kvůli dotékání vody z povodí na Labi v Ústeckém kraji.

Vrátí se vichr i další srážky

Konec roku bude v Česku oblačný až zatažený, meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky a teploty nad nulou i v noci. Na horách může sněžit. Přes den bude o víkendu až kolem deseti stupňů Celsia, v pondělí na Nový rok mírně chladněji.

Dnes ještě může být nebe jasné až polojasné, během dne začne přibývat oblačnost a zejména v severozápadní polovině území přijdou místy přeháňky nebo déšť. Oblačná nebo zatažená pak bude obloha podle předpovědi v celém zbytku roku i na začátku nového.

Déšť nebo mrholení se má objevit v pátek ojediněle, v sobotu meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky na většině území a od silvestrovského odpoledne do poloviny příštího týdne místy. Ve vyšších polohách bude sněžit, zpočátku hlavně na severu a severovýchodě.

Teploty dnes mají v Česku přes den stoupat k osmi stupňům Celsia, od pátku se budou denní maxima pohybovat kolem deseti stupňů.

V sobotu bude přes Česko od západu přecházet studená fronta, která s sebou přinese další srážky. Ty budou ve vyšších polohách sněhové. „Po kratším období klidnějších dní se vrátí i silnější vítr s nárazy mezi 50 a 70 km/h. Sobota tedy bude i dost větrná. Během přechodu fronty by se dokonce výjimečně mohla objevit i slabší bouřka,“ upozorňují meteorologové.

Ochlazení ale podle nich bude velmi krátké, už v noci na Silvestra začne teplota růst vlivem frontálního sektoru kolem hluboké tlakové níže nad Británií. Tu pak opět vystřídá studená fronta, zatím ale není jasné, kdy přesně přijde. „Tak jako tak, na Silvestra bude poměrně dost teplo a odpolední maxima lokálně vystoupají i nad 10 °C,“ uvádí ČHMÚ.

Ochlazení podle meteorologů nebude příliš výrazné, za to se znovu objeví vítr s nárazy do 70 km/h. Na horách, přechodně i ve středních polohách může sněžit. „Silvestrovská noc by tedy měla být poměrně teplá a větrná,“ konstatují meteorologové, podle kterých na Nový rok bude okolo 5 °C, na horách 0 °C.

