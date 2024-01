Z téměř jarního sobotního počasí jsme se v neděli probudili do pravé zimy a ta bude mít zelenou nejméně ještě celý tento pracovní týden – do Česka bude proudit studený vzduch od severovýchodu až východu. Během pracovního týdne budeme skloňovat tkz. ledové dny, kdy nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat pod bodem mrazu, v nočních minimech očekáváme i silné mrazy. Díky oblasti vysokého tlaku vzduchu ale bude oblačnosti málo – těšit se můžeme až na 40 hodin slunečního svitu. Pouze ve čtvrtek přes naše území přejde studená fronta. Nejchladnějším dnem bude úterý – v ranních minimech mohou teploty klesat až ke -20 °C. Zejména na východě území bude větrno – jeho nárazy se budou pohybovat o rychlosti až na 70 km/h, a vítr bude výrazně snižovat naši pocitovou teplotu. Se zvyšující se rychlostí větru totiž rostou i tepelné ztráty pokožky, takže vzduch nám připadá pocitově chladnější. Jak dlouho vydrží silné mrazy?

V pondělí bude nejvíce oblačnosti a sněžení hned ráno a dopoledne. Oblačno až zataženo, zejména na horách se sněhovými přeháňkami.

Během odpoledne bude rychle docházet k ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Arktické proudění bude citelné - nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat nízko - mezi -3 až -9 °C, pocitovou teplotu bude opět snižovat vítr - bude mezi -9 až -14 °C.

Silné noční mrazy se budou vyskytovat do čtvrtka

V úterý bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy. Ranní teploty -8 až -12 °C, ve vyšších polohách až -20 °C. Denní teploty -8 až -3 °C.

Ve středu bude jasno až polojasno. Ranní teploty -6 až -10 °C, ve vyšších polohách až -17 °C. Denní teploty -6 až -2 °C.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne od severu až zataženo a slabé sněžení. Ranní teploty -6 až -10 °C, ojediněle až -12 °C. Denní teploty -4 až 0 °C.

Mírné zmírnění mrazů přinese konec týdne

V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Ranní teploty -4 až -8 °C, ojediněle kolem -10 °C. Denní teploty -3 až 1 °C.

V sobotu bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Ranní teploty -3 až -7 °C, ojediněle kolem -10 °C. Denní teploty -2 až 2 °C.

V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Ranní teploty -3 až -7 °C. Denní teploty -2 až 2 °C.

Tloušťka ledu na rybníku je bezpečná až po 7 ledových dnech

Lákalo by vás bruslení na přírodní zamrzlé vodní ploše? Led na rybnících a ostatních vodních plochách ještě bezpečný není a nebude. Proto, aby byl led bezpečný, platí, že musí trvale mrznout 10 dnů v kuse a tloušťka ledu musí dosáhnout alespoň 10 cm, na bruslení 15 cm. Na to, abychom mohli na led vjet osobním autem, by měl mít alespoň 30 cm.

Samozřejmě záleží i na jiných faktorech, nejen na počtu ledových dnů. Přihlédnout musíme i k průměrné denní teplotě, k výchozím teplotám vody ve vodní nádrži, než začnou celodenní mrazy, na možné sněhové pokrývce a na proudění vody. Na řekách a jiných tekoucích vodách se u nás bruslit nedoporučuje vůbec.

Navíc rybník zamrzá od svého okraje, což bývá zrádné – na břehu se nám může zdát, že je voda dostatečně zamrzlá, ale dále od břehu to tak být nemusí. Je tedy velmi obtížné rozhodnout, zda už je led opravdu bezpečný. Zkuste malý fígl: na šířku ledu 10 cm je potřeba 20 tzv. degreedays, tedy 20 „stupňodnů“, jedná se o součet záporných průměrných denních teplot.

Celodenní mráz a skoro jasná obloha budou naopak super pro velké prádlo a jeho sušení venku. Díky sublimaci vody z prádla do suchého mrazivého vzduchu stačí prádlo ráno pověsit venku a večer je suché a nádherně voní mrazivým vzduchem.

Jak dlouho zimní počasí vydrží?

Teploty u nás na začátku ledna naznačovaly, že blížící se jaro teplé jižní proudění ale vystřídá studený, původem arktický vzduch. Jinak ale současné citelné ochlazení není nic, co by k počasí ve středoevropských podmínkách nepatřilo. Překonávat nebudeme ani minimální teplotní rekordy ani délku tzv. ledových dnů…tedy dnů, kdy nejvyšší odpolední teploty zůstávají pod bodem mrazu. A zatím to vypadá, že tento týden je tím nejchladnějším z celého ledna, ale převážně zimní charakter počasí bude pokračovat i nadále.

