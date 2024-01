Býk

Hvězdy vám radí vyvarovat se přejídání a konzumaci alkoholu. Klidně si dopřejte trochu vína, ale nepřehánějte to. Ráno by vám bylo opravdu špatně a první den roku by nestál za nic. Bavit se můžete i bez alkoholu. Uvidíte, že si užijete více legrace.