Z teplotně výrazně nadprůměrného počasí, které u nás panovalo celou první polovinu meteorologického podzimu, jsme se rázem ocitli v teplotách výrazně podprůměrných. V tomto týdnu se budou noční teploty propadat při malé oblačnosti až ke -4 °C, odpolední se budou zpočátku týdne pohybovat jen kolem 10 °C, což jsou hodnoty až o 6 °C nižší, než je v tomto období běžné. Zatímco ale první polovina pracovního týdne přinese jen malou oblačnost, ve druhé polovině týdne bude oblačnosti hodně a místy musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Na horách, přechodně od 700 m nad mořem bude sněžit. Výrazné ochlazení může způsobit zdravotní obtíže. Vrátí se k nám ještě nadprůměrné teploty a jak to bude vypadat ve druhé polovině meteorologického podzimu?

Po studeném pondělním ránu bude den převážně ve znamení malé oblačnosti a to díky oblasti vysokého tlaku vzduchu, která počasí u nás bude ovlivňovat. Bude jasno až polojasno, během dne v horských oblastech až oblačno a tam ojediněle přeháňky - od 700 m sněhové. Odpolední teploty jen mezi 6 až 11 °C.

V úterý bude oblačno, během dne až polojasno. Ranní teploty 4 až -2 °C. Denní teploty 8 až 12 °C. Ve středu bude jasno až polojasno, během dne až oblačno. Ranní teploty 2 až -4 °C. Denní teploty 8 až 12 °C.

Od čtvrtka budeme vytahovat deštníky

Od čtvrtka navíc začne docházet k přibývání oblačnosti a srážek. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Teploty ale mírně porostou. Ranní teploty 4 až 0 °C. Denní teploty 9 až 14 °C. V pátek bude oblačno, místy přeháňky. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 10 až 15 °C, na jihu až 17 °C.

Víkendové teploty zůstávají „otevřené“

Na konci týdne se bude nad Evropou opět tvořit frontální rozhraní. Jeho přesná poloha je zatím dost nejistá. Pokud budeme ležet v jeho teplém sektoru, budou se víkendové teploty zastavovat až na 17 °C, pokud v chladném, budou to teploty v maximech kolem 10 °C. Oblačnosti a srážek ale bude dost.

Výrazné ochlazení může způsobit zdravotní obtíže.

Z teplotně výrazně nadprůměrného období jsme rázem v teplotně podprůměrném. Teplotní sešup je citelný. Vědci potvrdili, že změny počasí a prudké výkyvy teplot ovlivňují srdeční frekvenci, tělesnou teplotu a tlak. Při výrazném ochlazení se naše cévy stáhnou, což má za následek zvýšení krevního tlaku. Alergici, revmatici a pacienti se žaludečními vředy výrazněji reagují na změny teploty, především na ochlazení. Může dojít až na alergii na chlad, což je drobná svědivá vyrážka. Mírnějším příznakem ale může být i zčervenání, vysušení a popraskání nezakryté kůže.

Jak to bude dál?

Počasí počátku tohoto týdne bude tím nejchladnějším říjnovým, v posledním týdnu budou o poznání vyšší ranní teploty a odpolední teploty se budou zpravidla pohybovat kolem 13 °C. Ale oblačnosti a srážek bude zřejmě hodně. Sezónní výhledy počasí počítají třetí meteorologický podzimní měsíc listopad teplotně nadprůměrný, ale odchylka od dlouhodobého normálu nebude tak vysoká jako v září nebo v říjnu. Na druhou stranu, na žádný výrazný skok do zimy to nevypadá. Listopadová průměrná teplota vzduchu se pohybuje na 3,5 °C let 1991-2020.